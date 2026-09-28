В Башкирии начался приём заявок на республиканскую премию «Создатели»

Премия учреждена в 2025 году по инициативе главы республики.

— Идея премии «Создатели» появилась у нас во время разработки мер поддержки креативной индустрии. Мы решили, что должны ежегодно подводить итоги и чествовать лучших представителей творческих профессий. Надеюсь, это станет доброй традицией на долгие годы. Наш Башкортостан богат талантливыми людьми. Они удивляют и радуют жителей не только нашей республики и России, но и уже обладают международным авторитетом. Чего стоят наши музыкальные произведения, IT-продукты, башкирское кино и анимация! А проекты наших урбанистов завоевывают награды на самых престижных международных конкурсах. Нам определенно есть, кем и чем гордиться, — отметил Радий Хабиров.

Представители креативных индустрий республики примут участие в номинациях: «Креативный проект/продукт», «Культурный код», «Креативное событие года», «Креативная территория», «Креативный предприниматель», «Креативный наставник», «Креативный цифровой проект», «Креативный социальный проект», «Креативная точка притяжения», «Креативный локальный бренд».

Подать заявку можно на официальном сайте министерства и странице премии. Оценивать их будет жюри профессионалов федерального и регионального уровней. Победителей объявят на торжественной церемонии вручения премии.

Организатор — министерство предпринимательства и туризма республики в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: сайт премии "Создатели"