Радий Хабиров пригрозил уволить главу «Башкиравтодора»

На совещании в ЦУР РБ глава Башкирии сообщил, что с 1 октября в республике стартует новая программа по сохранности автомобильных дорог. При этом Радий Хабиров раскритиковал работу «Башавтодора».

«Дороги делаем, но перегруженные машины убивают эти дороги, — сказал руководитель региона. — Кто нам убивает такие вещи? Очень много золотодобывающих компаний, на них надо выходить. Сейчас же у нас, соответственно, такие цифровые накладные будут».

Радий Хабиров также рассказал, что в его распоряжении есть видеозапись, где «Башкиравтодор», чтобы обходить пункты весового контроля, возит свои грузы по объездной дороге.

«Это как понимать? — добавил глава РБ. — Возьмите видео и сегодня же вызывайте «Башкиравтодор». Если подтвердится, я выгоню сегодня. Там что сделали? Пришли местные промслужбы и велели немедленно эту дорогу разрыть. Поставили экскаватор и сделали канавы там, чтоб не ездили. Это маленький такой желтенький экскаватор. Потом он так по-крысятнически, значит, забрался в кусты и сидел там. И когда эти люди ушли, этот же экскаватор, значит, эту дорогу же засыпал. Вы что, с ума там сошли, что ли? Немедленно вызывайте вот после этого. И мне доклад сделайте. Если этот факт подтвердится, я руководитель уволю!»

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.