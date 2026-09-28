Дублёнку из Башкирии высоко оценили на фестивале народных промыслов

Мероприятие проходило с 17 по 23 сентября в Кисловодске, сообщает пресс-служба правительства РБ. Предприятие «Ателье Салават», дипломант проекта «Продукт Башкортостана», завоевало первое место в номинации «Художественный текстиль», представив женскую дубленку с вышивкой и головным убором.

— Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» в очередной раз подтвердили высокий уровень башкирского мастерства и качества, — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — Победа в такой престижной номинации — это не только заслуженная награда для ателье, но и признание всего нашего региона как центра сохранения и развития народных художественных промыслов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.