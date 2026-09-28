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Общество
28 Сентября , 11:39

Дублёнку из Башкирии высоко оценили на фестивале народных промыслов

«Ателье Салават» стало победителем Всероссийского фестиваля народных художественных промыслов «Заповедный сувенир».

Дублёнку из Башкирии высоко оценили на фестивале народных промысловДублёнку из Башкирии высоко оценили на фестивале народных промыслов
Дублёнку из Башкирии высоко оценили на фестивале народных промыслов

Мероприятие проходило с 17 по 23 сентября в Кисловодске, сообщает пресс-служба правительства РБ. Предприятие «Ателье Салават», дипломант проекта «Продукт Башкортостана», завоевало первое место в номинации «Художественный текстиль», представив женскую дубленку с вышивкой и головным убором. 

— Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» в очередной раз подтвердили высокий уровень башкирского мастерства и качества, — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — Победа в такой престижной номинации — это не только заслуженная награда для ателье, но и признание всего нашего региона как центра сохранения и развития народных художественных промыслов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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