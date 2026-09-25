Жителей Уфы пригласили на сельскохозяйственные ярмарки

Уфимцы смогут приобрести картофель, овощи, фрукты, мед и другие продукты питания местных производителей.

Торговля развернется на восьми площадках: на улице Правды (только в субботу), на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, возле парка «Волна» (только в субботу), на улице Рабкоров, 5-7 и 20, перед Дворцом спорта и у Дворца молодежи.

Время работы ярмарок — с 9.00 до 16.00.

Ярмарки также пройдут в 42 муниципалитетах республики, всего будут работать 66 площадок.