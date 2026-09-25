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Общество
25 Сентября , 09:45

В Башкирии Росреестр проведёт круглые столы для предпринимателей и ветеранов СВО

Встречи состоятся в офисах МФЦ в четырех муниципалитетах, сообщает пресс-служба правительства.

МФЦ РБ.МФЦ РБ.
Фото:МФЦ РБ.

— Круглые столы пройдут в МФЦ в Бижбулякском, Белокатайском, Чишминском и Краснокамском районах. Представители органов власти расскажут предпринимателям и участникам СВО о доступных мерах поддержки, путях развития собственного дела, — отметила директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

Во встречах примут участие специалисты МФЦ, Росреестра, центров занятости населения, фонда «Защитники Отечества», МВД, а также бизнес-шерифы.

— Очные встречи — один из ключевых механизмов обратной связи в сфере недвижимости. Наша приоритетная задача — не только разъяснить нормы законодательства, но и помочь гражданам и бизнесу выстроить четкий алгоритм действий для быстрого и корректного оформления имущественных прав, — подчеркнул руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Речь на круглых столах пойдет о выборе системы налогообложения и организационно-правовой формы, подборе свободных помещений и земельных участков, изменениях в законодательстве. Участникам СВО расскажут о возможностях открытия своего дела и мерах господдержки. Также предусмотрены личные консультации и обсуждение индивидуальных вопросов.

В Бижбуляке (ул. Советская, 21) встреча пройдет 28 сентября в 15.00, в Чишмах (ул. Строительная, 5) — 29 сентября в 10.00, в Новобелокатае (ул. Полевая, 3) — 29 сентября в 11.00, в Николо-Березовке (ул. Строителей, 33) — 30 сентября в 10.00.

Участие в мероприятиях бесплатное. Предварительная запись не требуется.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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