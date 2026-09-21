В Башкирии обнародованы результаты экзит-пола

Исследование проведено в период с 18 по 20 сентября 2026 года на выборах депутатов Государственной Думы РФ Центром гуманитарных исследований министерства культуры Республики Башкортостан.

Опрос проводился на 481 УИКах, что составляет 15% от общего числа избирательных округов на территории республики. Участие избирателей было добровольным и анонимным. Избирателям задавали вопрос: «За какую партию вы голосовали?»

«Единая Россия» — 62%

КПРФ — 9,6%

ЛДПР — 8,7%

«Новые люди» — 8%

«Справедливая Россия» — 7,8%

«Родина», «Зеленые», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров» — по 0,8%.

Ответили 65% опрошенных, отказались от ответа 35%. Статистическая погрешность исследования 3%. Но следует также учесть, что экзит-пол — это метод социологического опроса, так называемый опрос на выходе из избирательного участка, и он не прогнозирует результатов выборов.

Фото: Альберт Загиров