В Башкирии обнародованы результаты экзит-пола

Исследование проведено в период с 18 по 20 сентября 2026 года на выборах депутатов Государственной Думы РФ Центром гуманитарных исследований министерства культуры Республики Башкортостан.
Опрос проводился на 481 УИКах, что составляет 15% от общего числа избирательных округов на территории республики. Участие избирателей было добровольным и анонимным. Избирателям задавали вопрос: «За какую партию вы голосовали?»
«Единая Россия» — 62%
КПРФ — 9,6%
ЛДПР — 8,7%
«Новые люди» — 8%
«Справедливая Россия» — 7,8%
«Родина», «Зеленые», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров» — по 0,8%.
Ответили 65% опрошенных, отказались от ответа 35%. Статистическая погрешность исследования 3%. Но следует также учесть, что экзит-пол — это метод социологического опроса, так называемый опрос на выходе из избирательного участка, и он не прогнозирует результатов выборов.
Фото: Альберт Загиров