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Общество
20 Сентября , 19:33

В Башкирии обнародованы результаты экзит-пола

По данным экзит-пола Центра гуманитарных исследований республики в Госдуму РФ проходят пять партий.

В Башкирии обнародованы результаты экзит-полаВ Башкирии обнародованы результаты экзит-пола
В Башкирии обнародованы результаты экзит-пола

Исследование проведено в период с 18 по 20 сентября 2026 года на выборах депутатов Государственной Думы РФ Центром гуманитарных исследований министерства культуры Республики Башкортостан.

Опрос проводился на 481 УИКах, что составляет 15% от общего числа избирательных округов на территории республики. Участие избирателей было добровольным и анонимным. Избирателям задавали вопрос: «За какую партию вы голосовали?»

«Единая Россия» — 62%

КПРФ — 9,6%

ЛДПР — 8,7%

«Новые люди» — 8%

«Справедливая Россия» — 7,8%

«Родина», «Зеленые», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров» — по 0,8%.

Ответили 65% опрошенных, отказались от ответа 35%. Статистическая погрешность исследования 3%. Но следует также учесть, что экзит-пол — это метод социологического опроса, так называемый опрос на выходе из избирательного участка, и он не прогнозирует результатов выборов.

Фото: Альберт Загиров

Автор:Жанна МИРОНОВА
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