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Общество
21 Сентября , 05:50

Радий Хабиров передал орден Шаймуратова семье погибшего бойца

Глава Башкирии передал орден генерала Шаймуратова семье погибшего участника СВО из Кушнаренково Вячеслава Казанцева.

Радий Хабиров передал орден Шаймуратова семье погибшего бойцаРадий Хабиров передал орден Шаймуратова семье погибшего бойца
Радий Хабиров передал орден Шаймуратова семье погибшего бойца

19 сентября в селе Кушнаренково Радий Хабиров семью погибшего участника спец операции Вячеслава Казанцева, сообщает пресс-служба руководителя региона. Глава Башкирии выразил соболезнования супруге бойца Гульфине Радиковне, детям Лейсан, Лиане и Дмитрию, а также передал им орден генерала Шаймуратова — Вячеслав Казанцев удостоен его посмертно.

— Ваш муж и отец геройски погиб, выполняя свой воинский долг, — сказал Радий Хабиров. — Наша задача — помнить о нем, увековечить его память. А детей мы воспитаем всей республикой.

Общаясь с семейством Казанцевых, глава Башкирии отметил, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО, а в районной администрации всегда готовы оказать необходимую помощь.

В свою очередь, Гульфина Радиковна рассказала, что временно не работает и ухаживает за сыном с ОВЗ. Старшая дочь Лейсан в этом году поступила в Уфимский топливно-энергетический колледж, средняя дочь Лиана учится в девятом классе.

Младший сын Дмитрий, несмотря на ограничения по здоровью, в этом году начал посещать пятый класс школы. Недавно он вместе с тремя ребятами из Кушнаренковского района принял участие в патриотическом слете «Территория героев», где состоялась встреча с руководителем региона. Тогда мальчик рассказал Радию Хабирову, что мечтает о собаке, так как его погибший отец работал кинологом. Глава республики привез в подарок щенка немецкой овчарки.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Виктор УХОВ.
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