Радий Хабиров передал орден Шаймуратова семье погибшего бойца

19 сентября в селе Кушнаренково Радий Хабиров семью погибшего участника спец операции Вячеслава Казанцева, сообщает пресс-служба руководителя региона. Глава Башкирии выразил соболезнования супруге бойца Гульфине Радиковне, детям Лейсан, Лиане и Дмитрию, а также передал им орден генерала Шаймуратова — Вячеслав Казанцев удостоен его посмертно.

— Ваш муж и отец геройски погиб, выполняя свой воинский долг, — сказал Радий Хабиров. — Наша задача — помнить о нем, увековечить его память. А детей мы воспитаем всей республикой.

Общаясь с семейством Казанцевых, глава Башкирии отметил, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО, а в районной администрации всегда готовы оказать необходимую помощь.

В свою очередь, Гульфина Радиковна рассказала, что временно не работает и ухаживает за сыном с ОВЗ. Старшая дочь Лейсан в этом году поступила в Уфимский топливно-энергетический колледж, средняя дочь Лиана учится в девятом классе.

Младший сын Дмитрий, несмотря на ограничения по здоровью, в этом году начал посещать пятый класс школы. Недавно он вместе с тремя ребятами из Кушнаренковского района принял участие в патриотическом слете «Территория героев», где состоялась встреча с руководителем региона. Тогда мальчик рассказал Радию Хабирову, что мечтает о собаке, так как его погибший отец работал кинологом. Глава республики привез в подарок щенка немецкой овчарки.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.