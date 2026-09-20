Радий Хабиров подарил щенка сыну погибшего бойца

Глава Башкирии Радий Хабиров подарил щенка немецкой овчарки участнику слета «Территория героев», пятикласснику Диме Казанцеву. Об этом руководитель региона сообщил в соцсетях. Отец школьника погиб в бою на СВО.

«Дима сказал мне, что мечтает о собаке, и я не смог ему отказать, — написал Хабиров. — Теперь Граф, щенок немецкой овчарки, будет охранять его семью — маму и двух старших сестер».

Глава Башкирии подчеркнул, что всем нам необходимо заботиться о детях бойцов.

«В масштабах республики таких ребят не так много, — добавил Хабиров. — Но всем им нужны внимание, поддержка, мужское плечо. Поэтому я всегда прошу всех и прежде всего свою команду брать на себя заботу о каждом таком ребёнке. Наш долг — вырастить их, помочь встать на ноги и там, где можем, исполнить их мечты».

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.