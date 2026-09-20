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Общество
20 Сентября , 16:06

Радий Хабиров подарил щенка сыну погибшего бойца

Глава Башкирии вручил питомца пятикласснику Диме Казанцеву.

Радий Хабиров подарил щенка сыну погибшего бойцаРадий Хабиров подарил щенка сыну погибшего бойца
Радий Хабиров подарил щенка сыну погибшего бойца

Глава Башкирии Радий Хабиров подарил щенка немецкой овчарки участнику слета «Территория героев», пятикласснику Диме Казанцеву. Об этом руководитель региона сообщил в соцсетях. Отец школьника погиб в бою на СВО.

«Дима сказал мне, что мечтает о собаке, и я не смог ему отказать, — написал Хабиров. — Теперь Граф, щенок немецкой овчарки, будет охранять его семью — маму и двух старших сестер».

Глава Башкирии подчеркнул, что всем нам необходимо заботиться о детях бойцов.

«В масштабах республики таких ребят не так много, — добавил Хабиров. — Но всем им нужны внимание, поддержка, мужское плечо. Поэтому я всегда прошу всех и прежде всего свою команду брать на себя заботу о каждом таком ребёнке. Наш долг —  вырастить их, помочь встать на ноги и там, где можем, исполнить их мечты».

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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