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Общество
20 Сентября , 11:30

Явка на выборах в Башкирии превысила 69 процентов

На 15 часов 20 сентября в республике проголосовало 69,37 процента избирателей.

Явка на выборах в Башкирии превысила 69 процентовЯвка на выборах в Башкирии превысила 69 процентов
Явка на выборах в Башкирии превысила 69 процентов

По состоянию на 15 часов 20 сентября явка избирателей в республике составила 69,37 процента. Об этом на брифинге сообщила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова. Таким образом, в регионе проголосовало 1 961 692 человека, а всего в списки избирателей внесено 2 924 120 граждан.

Явка в Уфе составила 65,39 процента. В городах Башкирии — 70,23 процента. В районах — 70,45 процента.

Для сравнения: в 2021 году явка на выборах в Госдуму в республике к 15 часам в третий день голосования составила 59,86 процента.

Фото: Ильдар АХИЯРОВ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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