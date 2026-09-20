В ЦУРе Башкирии рассказали о борьбе с фейками в дни выборов

По словам Елены Прочаковской, фейковая информация в дни выборов появлялась, но её было немного, и все случаи оперативно проверялись.

«Например, сообщения: не пустили на УИКи. Это фиксировалось и проверялось — неправда. Или что на одном из участков заставляли голосовать за одну из партий — тоже неверно. Было ещё сообщение о разнарядке, что все должны приехать и проголосовать за определённую партию или за определённого кандидата. Это совершенно недостоверно», — сообщила она.

Елена Прочаковская напомнила, что принуждение к голосованию — уголовно наказуемое деяние. Все опровержения публиковались на ресурсах «Война с фейками» и «Фактчекинг по-башкирски».

Также руководитель ЦУРа рассказала о высокой активности в соцсетях за три дня голосования по числу опубликованных постов о выборах и их просмотру.

Фото: Раиф Бадыков.