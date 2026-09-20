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Общество
20 Сентября , 14:57

В ЦУРе Башкирии рассказали о борьбе с фейками в дни выборов

Руководитель Центра управления республикой Башкортостан Елена Прочаковская во время телемоста с Общественным пресс-центром по выборам рассказала о том, как шла работа в информационном поле в дни голосования, о борьбе с фейками и активности жителей в социальных сетях.

В ЦУРе Башкирии рассказали о борьбе с фейками в дни выборовВ ЦУРе Башкирии рассказали о борьбе с фейками в дни выборов
В ЦУРе Башкирии рассказали о борьбе с фейками в дни выборов

По словам Елены Прочаковской, фейковая информация в дни выборов появлялась, но её было немного, и все случаи оперативно проверялись.

«Например, сообщения: не пустили на УИКи. Это фиксировалось и проверялось — неправда. Или что на одном из участков заставляли голосовать за одну из партий — тоже неверно. Было ещё сообщение о разнарядке, что все должны приехать и проголосовать за определённую партию или за определённого кандидата. Это совершенно недостоверно», — сообщила она.

Елена Прочаковская напомнила, что принуждение к голосованию — уголовно наказуемое деяние. Все опровержения публиковались на ресурсах «Война с фейками» и «Фактчекинг по-башкирски».

Также руководитель ЦУРа рассказала о высокой активности в соцсетях за три дня голосования по числу опубликованных постов о выборах и их просмотру.

Фото: Раиф Бадыков. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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