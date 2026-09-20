В Башкирии завершилось трёхдневное голосование на выборах

Напомним, 18, 19 и 20 сентября в Башкирии проходили выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, дополнительные выборы депутата республиканского парламента по 28-му округу, депутатов Горсовета Уфы и представительных органов местного самоуправления.

Голосование обеспечивала Центральная избирательная комиссия, 69 территориальных и 3250 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 15 часов 20 сентября явка избирателей в республике составила 69,37 процента.

Горячая линия связи с избирателями ЦИК Башкирии 8-800-347-54-54 продолжит работу. Задать вопросы по выборам можно будет 21 и 22 сентября с 10.00 до 14.00.

Фото: ЦИК РБ