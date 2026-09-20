В Башкирии за два дня проголосовали 54,6 процента избирателей

За два дня свои голоса на выборах отдали 54,6 процента избирателей. Голосование проходит в штатном режиме.

Сегодня, в третий день голосования, 3 250 избирательных участков открылись в 8.00. До 14.00 жители могут подать заявления о голосовании на дому.

В республике работают более 15 тысяч наблюдателей, а также группа международных наблюдателей.

— Надеюсь, что сегодня выборы также пройдут в штатном режиме. Призываю всех, кто еще не проголосовал, сделать это, — подчеркнул Азат Галимханов.

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