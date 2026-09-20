В Башкирии состоялся флешмоб «Танец единства»

Как пишет автор поста, на импровизированной сцене этнопарка в масштабном танцевальном действии приняли участие профессионалы и любители всех возрастов. Всего более 500 человек в составе около 50 коллективов. Они отрепетировали единую хореографическую композицию и вышли на сцену в национальных костюмах народов России.

Знатоки этнографии рассказали, что, например, в башкирском наряде каждый элемент, цвет и материал имеют свое значение. Эти символы веками вбирали в себя кочевую культуру, взаимодействие с соседними народами и самобытность.

Традиционный нагрудник весом до пяти–шести килограммов, стоил в конце XIX века как целая лошадь, и содержит целую историю в металле и кораллах. Красный цвет защищал от дурного глаза, серебро своим блеском отпугивало злых духов, а коралловая бисерина означала зарождение новой жизни.

«Мероприятие под названием «Танец единства» в очередной раз продемонстрировало: в сплоченности и уважении друг к другу – наша сила. И этот заряд позитива обязательно станет фундаментом для новых добрых дел на благо наших народов и нашей страны. Наследие живет в руках тех, кто готов его продолжать», – подчеркнула Ирина Волк.

Фото: канал Ирины Волк в МАХ.