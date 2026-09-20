+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
20 Сентября , 15:00

В Башкирии состоялся флешмоб «Танец единства»

«Мои коллеги из Уфы рассказали об удивительном мероприятии: в уфимском этнопарке «Ватан» прошел флешмоб «Танец единства», который был приурочен к Году единства народов России», – сообщила на своем канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Башкирии состоялся флешмоб «Танец единства»В Башкирии состоялся флешмоб «Танец единства»
В Башкирии состоялся флешмоб «Танец единства»

Как пишет автор поста, на импровизированной сцене этнопарка в масштабном танцевальном действии приняли участие профессионалы и любители всех возрастов. Всего более 500 человек в составе около 50 коллективов. Они отрепетировали единую хореографическую композицию и вышли на сцену в национальных костюмах народов России.

Знатоки этнографии рассказали, что, например, в башкирском наряде каждый элемент, цвет и материал имеют свое значение. Эти символы веками вбирали в себя кочевую культуру, взаимодействие с соседними народами и самобытность.

Традиционный нагрудник весом до пяти–шести килограммов, стоил в конце XIX века как целая лошадь, и содержит целую историю в металле и кораллах. Красный цвет защищал от дурного глаза, серебро своим блеском отпугивало злых духов, а коралловая бисерина означала зарождение новой жизни.

«Мероприятие под названием «Танец единства» в очередной раз продемонстрировало: в сплоченности и уважении друг к другу – наша сила. И этот заряд позитива обязательно станет фундаментом для новых добрых дел на благо наших народов и нашей страны. Наследие живет в руках тех, кто готов его продолжать», – подчеркнула Ирина Волк.

Фото: канал Ирины Волк в МАХ.

В Башкирии состоялся флешмоб «Танец единства»
В Башкирии состоялся флешмоб «Танец единства»
В Башкирии состоялся флешмоб «Танец единства»
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru