В Башкирии сайт акции «Рахмат» посетили 1,2 миллиона человек

— Многие идут на выборы в том числе чтобы поучаствовать в акции. А вообще это взаимовыгодная история. Социально ориентированные предприниматели проявили много инициатив. А жители сначала придут купить что-то по скидке, а потом уже будут приходить без скидки, — отметил Ринат Хабиров.

Скидки составляют от 3 до 50 процентов. В некоторых крупных сетях, например, «Байраме», можно воспользоваться купоном несколько раз. Самые активные предприниматели — в Белебеевском и Туймазинском районах, Уфе, Стерлитамаке и других городах, сообщил спикер.

Фото автора.