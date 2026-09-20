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Общество
20 Сентября , 04:47

В Башкирии сайт акции «Рахмат» посетили 1,2 миллиона человек

К акции присоединились 650 предпринимателей и предприятий, рассказал руководитель СПЦ «Алга-Патриот» Ринат Хабиров.

В Башкирии сайт акции «Рахмат» посетили 1,2 миллиона человекВ Башкирии сайт акции «Рахмат» посетили 1,2 миллиона человек
В Башкирии сайт акции «Рахмат» посетили 1,2 миллиона человек

— Многие идут на выборы в том числе чтобы поучаствовать в акции. А вообще это взаимовыгодная история. Социально ориентированные предприниматели проявили много инициатив. А жители сначала придут купить что-то по скидке, а потом уже будут приходить без скидки, — отметил Ринат Хабиров.

Скидки составляют от 3 до 50 процентов. В некоторых крупных сетях, например, «Байраме», можно воспользоваться купоном несколько раз. Самые активные предприниматели — в Белебеевском и Туймазинском районах, Уфе, Стерлитамаке и других городах, сообщил спикер.

Фото автора.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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