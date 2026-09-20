В Башкирии проголосовали 2,5 тысяч граждан в СИЗО и психбольницах

Общественная наблюдательная комиссия РБ по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания выезжает в места временного содержания граждан.

— На самом деле это беспрецедентная работа, которая ведется продолжительное время в рамках нашей ОНК. Мы одни из первых в России начали наблюдение в закрытых учреждениях за избирательным процессом и соблюдением избирательных прав граждан. — отметил Олег Галин, председатель Общественной наблюдательной комиссии.

Он рассказал, что в голосовании участвуют граждане, обладающие активным избирательным правом. Это не только граждане, содержащиеся в СИЗО, а также в исправительных центрах при колониях, где отбывают наказание, не связанное с лишением свободы. Голосование проводится в лечебно‑исправительных учреждениях. В системе МВД — в специальных приемниках для арестованных по административным делам до 15 суток, изоляторах временного содержания до 10 дней, в отделениях полиции, где граждане задержаны до 48 часов. Кроме того, голосуют люди, которые находятся под домашним арестом.

— Осужденные, которым назначено лишение свободы, голосовать не могут — право у них утрачено на период отбытия наказания, — подчеркнул Олег Галин.

Он озвучил. что на сегодняшний день из примерно 3 тысяч лиц, обладающих активным избирательным правом, проголосовало 2502 человека.

Фото: Валерий Шахов.