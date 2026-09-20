+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
20 Сентября , 16:00

В Башкирии на 18 часов проголосовали 71,5 процента избирателей

Явка избирателей на 18:00 третьего дня голосования в Башкирии составила 71,52%, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК республики Марат Гадилов. На выборах в Госдуму в 2021 году явка избирателей в это же время составляла около 65%.

В Башкирии на 18 часов 20 сентября проголосовали 71,52% избирателейВ Башкирии на 18 часов 20 сентября проголосовали 71,52% избирателей
В Башкирии на 18 часов 20 сентября проголосовали 71,52% избирателей

 Избирательные участки закрылись в 20:00, итоговые данные будут известны позднее.

До начала голосования в Центральную избирательную комиссию республики поступило 81 обращение. Основная их часть до дней голосования носила информационно-разъяснительный характер. Были зарегистрированы отдельные обращения по нарушениям избирательного законодательства кандидатами.

— 18 сентября в ЦИК поступило 9 обращений. В одном из них заявители утверждали о наличии каких-то коррупционных нарушений в отношении кандидатов, в том числе выдвинутых не в нашем регионе, они просили отменить регистрацию, — рассказал Марат Гадилов. — 19 сентября было 4 обращения. Одно из них — о нарушениях при агитации в одном муниципалитете. По всем обращениям проведена проверка, нарушения избирательного законодательства не установлено.

Кроме того, в дни голосования в Калининском районе города Уфы прошли ряд судебных разбирательств по иску кандидатов в городской совет города Уфы, в том числе о недопуске наблюдателей на избирательные участки. Суды в удовлетворении исков отказали.

— В избирательных участках появлялись «липовые» журналисты. Они имели при себе удостоверения СМИ, которое, как оказалось, давно ликвидировано. Имели место и фишинговые атаки, и рассылка фейковых документов. Все это, конечно, свидетельствует о попытках вмешательства в избирательный процесс в республике, — отметил Марат Гадилов.

Фото автора

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru