В Башкирии на 18 часов 20 сентября проголосовали 71,52% избирателей

Избирательные участки закрылись в 20:00, итоговые данные будут известны позднее.

До начала голосования в Центральную избирательную комиссию республики поступило 81 обращение. Основная их часть до дней голосования носила информационно-разъяснительный характер. Были зарегистрированы отдельные обращения по нарушениям избирательного законодательства кандидатами.

— 18 сентября в ЦИК поступило 9 обращений. В одном из них заявители утверждали о наличии каких-то коррупционных нарушений в отношении кандидатов, в том числе выдвинутых не в нашем регионе, они просили отменить регистрацию, — рассказал Марат Гадилов. — 19 сентября было 4 обращения. Одно из них — о нарушениях при агитации в одном муниципалитете. По всем обращениям проведена проверка, нарушения избирательного законодательства не установлено.

Кроме того, в дни голосования в Калининском районе города Уфы прошли ряд судебных разбирательств по иску кандидатов в городской совет города Уфы, в том числе о недопуске наблюдателей на избирательные участки. Суды в удовлетворении исков отказали.

— В избирательных участках появлялись «липовые» журналисты. Они имели при себе удостоверения СМИ, которое, как оказалось, давно ликвидировано. Имели место и фишинговые атаки, и рассылка фейковых документов. Все это, конечно, свидетельствует о попытках вмешательства в избирательный процесс в республике, — отметил Марат Гадилов.

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