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Общество
20 Сентября , 06:40

В Башкирии международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов

Своими впечатлениями международные наблюдатели поделились с журналистами.

В Башкирии международные наблюдатели высоко оценили организацию выборовВ Башкирии международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов
В Башкирии международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов

— Это не первый мой визит в Россию, но первый — в Башкирию. Мы посетили избирательные участки в Уфе и сельских районах. Хочу отметить, что на выборы приходило очень много молодежи, семей, пожилых людей. Это говорит об ответственном отношении к выборам, нацеленности на демократию. Все избирательные участки подготовлены надлежащим образом, процесс организован очень хорошо, — отметил профессор, политолог из Турции Хусейн Барыш Достер.

Наблюдатель также подчеркнул удобство голосования в течение трех дней. Для сравнения, в Турции граждане голосуют только один день.

Прозрачность системы выборов в России и применение новых технологий отметила член Национального собрания Республики Мадагаскар Софи Соамиадана Рацирака. Она также оценила хорошее оснащение избирательных участков, в том числе видеонаблюдение.

Эксперт из Бразилии Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо и представитель Индонезии Хасто Кристиянто выразили благодарность за приглашение в нашу страну и также подтвердили, что для избирателей на выборах созданы все условия.

Фото автора.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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