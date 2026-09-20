В Башкирии международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов

— Это не первый мой визит в Россию, но первый — в Башкирию. Мы посетили избирательные участки в Уфе и сельских районах. Хочу отметить, что на выборы приходило очень много молодежи, семей, пожилых людей. Это говорит об ответственном отношении к выборам, нацеленности на демократию. Все избирательные участки подготовлены надлежащим образом, процесс организован очень хорошо, — отметил профессор, политолог из Турции Хусейн Барыш Достер.

Наблюдатель также подчеркнул удобство голосования в течение трех дней. Для сравнения, в Турции граждане голосуют только один день.

Прозрачность системы выборов в России и применение новых технологий отметила член Национального собрания Республики Мадагаскар Софи Соамиадана Рацирака. Она также оценила хорошее оснащение избирательных участков, в том числе видеонаблюдение.

Эксперт из Бразилии Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо и представитель Индонезии Хасто Кристиянто выразили благодарность за приглашение в нашу страну и также подтвердили, что для избирателей на выборах созданы все условия.

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