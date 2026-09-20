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Общество
20 Сентября , 13:26

В Башкирии члены Общественного штаба встретились с международными наблюдателями

Международные наблюдатели и эксперты на встрече с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкирии рассказали коллегам о доступной среде на избирательных участках в их странах.

Член регионального штаба Булат Сафин задал вопрос о том, как в странах, откуда приехали гости, организована на выборах доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для незрячих и слабовидящих людей? 

Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо из Бразилии рассказал: «В нашей стране полностью применяется электронное голосование. Электронный аппарат для голосования, используемый на участках для приема бюллетеней избирателей, оснащена шрифтом Брайля, а также аудиосопровождением, есть возможность прослушать фамилии кандидатов. Я обратил внимание на то, что у вас участки голосования располагаются таким образом, чтобы люди с ограничением возможностей могли спокойно до них добраться, а большинство из них оснащены пандусами».

Хасто Кристиано из Индонезии отметил, что в их стране на законодательном уровне есть нормы, которые обязывают создавать доступную среду на избирательных участках. Так, закон требует, чтобы вход был на уровне поверхности, удобной для передвижения на инвалидной коляске — то есть без порогов, с пандусами. На участке должны быть специальные столы или места, адаптированные под нужды людей с инвалидностью для удобства их голосования. Если избирателю сложно самостоятельно прийти на участок или заполнить бюллетень, он может обратиться за помощью и в таких случаях председатель участковой комиссии или другой уполномоченный сотрудник помогает, при этом в практике предусмотрено и привлечение сторонних лиц — например, наблюдателей, если у человека нет возможности попросить родственников или близких.

Ливасова Моратиавина Рандриатахинамалала из Мадагаскара сообщил, что в его стране можно выбрать какого-либо человека, - чаще всего это бывает член семьи, чтобы он мог пойти вместе с ним на избирательный участок и все необходимые действия сделать за него.

Фото: Фото Алины ИШМУХАМЕТОВОЙ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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