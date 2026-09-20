Радий Хабиров назвал дату открытия математического лицея

Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел ход строительства математического лицея в Уфе, сообщает пресс-служба руководителя региона. Объект возводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Заместитель премьер-министра правительства РБ Рустем Газизов доложил главе Башкирии, что строительная готовность объекта на данный момент составляет 28 процентов. Радий Хабиров отметил, что территория учебного заведения обязательно должна быть огорожена, а учителям и ученикам необходимо использовать для прохода через КПП электронную карту. Также руководитель региона отметил, что открыть лицей планируют в сентябре 2027 года.

— Большой объект, практически четыре миллиарда рублей сюда вкладываем, — сказал Радий Хабиров. — Делаем школу XXI века, где будем воспитывать интеллектуальную элиту республики. Важно, что инициативу строительства поддержал президент страны Владимир Путин. Поэтому уделяем серьезное внимание всему — я даже сегодня приехал, чтобы выбрать облицовку фасада. Также здесь будут парк, небольшой стадион, своя беговая дорожка, два спортзала, отличная библиотека, гостиница высокого уровня. Наша задача — создать лицей-интернат, чтобы мы могли приглашать сюда школьников со всего Башкортостана. У нас в каждом районе есть талантливые ребята. Отборочный тур стартует уже 1 октября, наберем учеников с 6-го по 10-й классы. Преподавателей тоже будем приглашать по отбору, потому что это флагманская, эталонная история.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.