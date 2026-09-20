+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
20 Сентября , 11:14

Радий Хабиров назвал дату открытия математического лицея

Глава Башкирии провел выездное совещание по строительству Республиканского математического лицея-интерната.

Радий Хабиров назвал дату открытия математического лицеяРадий Хабиров назвал дату открытия математического лицея
Радий Хабиров назвал дату открытия математического лицея

Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел ход строительства математического лицея в Уфе, сообщает пресс-служба руководителя региона. Объект возводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Заместитель премьер-министра правительства РБ Рустем Газизов доложил главе Башкирии, что строительная готовность объекта на данный момент составляет 28 процентов. Радий Хабиров отметил, что территория учебного заведения обязательно должна быть огорожена, а учителям и ученикам необходимо использовать для прохода через КПП электронную карту. Также руководитель региона отметил, что открыть лицей планируют в сентябре 2027 года.

— Большой объект, практически четыре миллиарда рублей сюда вкладываем, — сказал Радий Хабиров. — Делаем школу XXI века, где будем воспитывать интеллектуальную элиту республики. Важно, что инициативу строительства поддержал президент страны Владимир Путин. Поэтому уделяем серьезное внимание всему — я даже сегодня приехал, чтобы выбрать облицовку фасада. Также здесь будут парк, небольшой стадион, своя беговая дорожка, два спортзала, отличная библиотека, гостиница высокого уровня. Наша задача — создать лицей-интернат, чтобы мы могли приглашать сюда школьников со всего Башкортостана. У нас в каждом районе есть талантливые ребята. Отборочный тур стартует уже 1 октября, наберем учеников с 6-го по 10-й классы. Преподавателей тоже будем приглашать по отбору, потому что это флагманская, эталонная история.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru