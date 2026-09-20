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Общество
20 Сентября , 13:34

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в голосовании

В Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба полпреда, после голосования Комаров оценил ход избирательной кампании в Приволжском федеральном округе. Он отметил, что на данный момент выборы проходят организованно, с соблюдением всех необходимых процедур: «Большую работу провели правоохранительные органы для обеспечения безопасности. Количество обращений о возможных нарушениях сократилось в четыре раза, а явка в округе на 10% выше, чем в 2021 году. Это хороший показатель. Уверен, что выборы завершатся достойно, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а их результаты будут легитимными и прозрачными».

Напомним, одновременно с избранием депутатов Государственной Думы в трёх регионах ПФО — Республике Мордовия, Пензенской и Ульяновской областях — проходят выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

В семи регионах округа избираются депутаты законодательных органов, еще в четырех административных центрах — депутаты представительных органов муниципальных образований.

Всего в Приволжском федеральном округе проводится около 600 избирательных кампаний. По их итогам будет распределено порядка 4,8 тыс. мандатов. В округе работают около 20 тыс. избирательных участков. По состоянию на 10:00 20 сентября явка в ПФО составила 47,5%.

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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