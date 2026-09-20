Научные достижения Башкирии представили на форуме TNF 2026

Готовые высокотехнологичные решения для нефтегазового сектора представил на форуме Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Сегодня конкурентоспособность промышленности определяется не только производственными мощностями, но и способностью создавать и внедрять собственные технологические решения, — отметил заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. — Башкортостан последовательно формирует экосистему, в которой университеты, научные центры и предприятия работают как единая команда. Представление Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ на площадке TNF 2026 — это подтверждение высокого уровня наших компетенций и востребованности разработок республики.

Форум в Тюмени собрал более 18 тысяч участников из 60 регионов России и зарубежных стран. Башкирия выступила как единая научно-производственная платформа. Межвузовский кампус стал точкой сборки, где исследования вузов связываются с запросами бизнеса, а университетская среда превращается в прямого поставщика технологий для промышленности.

— Межвузовский кампус сегодня вновь подтверждает свою роль как площадка, где образование, наука и технологии работают на решение реальных задач, — прокомментировал директор Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ Сергей Гладких. — Выход на крупные отраслевые площадки показывает, что компетенции наших университетов и технологических партнеров востребованы далеко за пределами республики. Для нас важно продолжать этот путь и расширять присутствие Башкортостана в федеральной научно-технологической повестке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.