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Общество
20 Сентября , 12:34

Научные достижения Башкирии представили на форуме TNF 2026

Регион впервые представил единую экосистему науки и промышленности на международном промышленно-энергетическом форуме TNF 2026.

Научные достижения Башкирии представили на форуме TNF 2026Научные достижения Башкирии представили на форуме TNF 2026
Научные достижения Башкирии представили на форуме TNF 2026

Готовые высокотехнологичные решения для нефтегазового сектора представил на форуме Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Сегодня конкурентоспособность промышленности определяется не только производственными мощностями, но и способностью создавать и внедрять собственные технологические решения, — отметил заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. — Башкортостан последовательно формирует экосистему, в которой университеты, научные центры и предприятия работают как единая команда. Представление Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ на площадке TNF 2026 — это подтверждение высокого уровня наших компетенций и востребованности разработок республики.

Форум в Тюмени собрал более 18 тысяч участников из 60 регионов России и зарубежных стран. Башкирия выступила как единая научно-производственная платформа. Межвузовский кампус стал точкой сборки, где исследования вузов связываются с запросами бизнеса, а университетская среда превращается в прямого поставщика технологий для промышленности.

— Межвузовский кампус сегодня вновь подтверждает свою роль как площадка, где образование, наука и технологии работают на решение реальных задач, — прокомментировал директор Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ Сергей Гладких. — Выход на крупные отраслевые площадки показывает, что компетенции наших университетов и технологических партнеров востребованы далеко за пределами республики. Для нас важно продолжать этот путь и расширять присутствие Башкортостана в федеральной научно-технологической повестке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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