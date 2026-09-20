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Общество
20 Сентября , 08:35

Эксперты: «В Башкирии электорат расширяется за счет вовлечения молодежи»

Эксперты и политологи сравнили, как проходили электоральные циклы пять лет назад и сегодня. В Общественном пресс-центре в Уфе они высказали свои соображения об активности политических партий, изменениях в их агитационных стратегиях, программах и лозунгах.

Эксперты: «В Башкирии электорат расширяется за счет вовлечения молодежи»Эксперты: «В Башкирии электорат расширяется за счет вовлечения молодежи»
Эксперты: «В Башкирии электорат расширяется за счет вовлечения молодежи»

Политологи Арсен Шаяхметов и Игорь Зубайдуллин, профессор УУНиТ Альфия Кузнецова отметили, что нынешний электоральный цикл отличается от такого же в 2021 году тем, что сейчас политические партии уделили больше внимания не только людям старшего поколения, но и молодежи.

«Если же вспомнить еще и 90-е годы, то изменения в агитационной работе произошли существенные, — считает Арсен Шаяхметов. — Много лет назад было больше креатива, даже ближе к безумному, но люди адаптировались к этому, у них появился иммунитет. Поэтому нужны стали более реальные сценарии. Впрочем, я анализировал программные документы партий перед выборами, и обнаружил только у одной из них доводы, основанные на цифрах, разбор ситуации и конкретные предложения по выводу из негативных ситуаций. Партии на федеральном уровне продолжают действовать на уровне лозунгов, передав более персонализированные акции на уровень муниципалитетов, где у них выдвигаются представители».

Эксперты сошлись во мнении, что у большинства политических сил в стране сейчас упор в предвыборной работе сделан на стратегических задачах, стоящих перед страной. «Выборы — это не только электоральный цикл, но и задел на будущее, на ближайшие 10-15 лет, — считают они. — Сейчас идет разговор о выборе социально-экономического развития страны, выбор стратегии и тактических задачах».

По мнению экспертов, они видят большую вовлеченность молодежи в происходящие процессы. «И тут важно, чтобы слова не расходились с реальными делами, — говорит Арсен Шаяхметов. — Молодежь чутко улавливает фальшь. Но если она увидит, что за лозунгами стоят реальные дела, то политические партии расширят свой электорат на перспективу».

Фото автора.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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