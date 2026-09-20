Эксперты: попытки внешнего влияния на выборы в Башкирии обречены на провал

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, директор Центра гуманитарных исследований Марат Марданов сообщил, что в республике сохраняется стабильная и позитивная обстановка. По его словам, с февраля 2022 года Башкортостан вошёл в зону повышенной активности со стороны западных центров влияния.

«Башкирия устойчиво находится в пятёрке "красных зон" по информационным атакам, а в последние два года даже в тройке лидеров по числу таких атак. Ведутся попытки раскачать межнациональные и межконфессиональные отношения, влиять на историческую память, активно работать с населением, прежде всего с молодёжью», — заявил Марданов.

Он отметил, что развёрнута сетка информационных ресурсов — от 50 до 70, которые в круглосуточном режиме пытаются работать с населением. Однако эти попытки обречены на провал.

«Более 160 народов веками живут в дружбе, мире и согласии. Эта уникальность — наша особенность и эксклюзив. Враги это знают и пытаются экспериментировать, предполагая, что, расколов республику по национальному признаку, удастся расколоть и всю страну», — подчеркнул эксперт.

По его словам, цель противника — поражение России в военном, экономическом и общественно-политическом отношении. Работают целые институты, группы, опираясь на релокантов, перебежчиков и признанных иностранными агентами.

Заместитель председателя Общественной палаты РБ, член Общественной палаты РФ Рамиль Рахимов отметил, что общество живёт в поле стереотипов, сложившихся под влиянием литературы и кино.

«Мы частично идеализируем Запад, хотя на деле он меняется и вовсе не тот, каким был раньше. Молодёжь, съездившая туда, это понимает», — сказал он.

Рамиль Рахимов призвал не строить из всех противников абсолютных врагов:

«Большая часть Европы в конечном счёте станет нашими партнёрами, хотя никто не извинится за прежнее хамство. Самое главное — построить в голове идею, что мы живём своей жизнью, своей страной, и действовать исходя из национальных интересов».

Эксперт назвал выборы ответом на внешние вызовы.

«Явка более шестидесяти процентов — знак единства. Когда мы вместе, мы выживаем. Коллективизм в нас исторически заложен», — подчеркнул он.

Член Совета по правам человека при главе Башкортостана Валех Аббасов заявил, что есть конкретные доказательства внешнего влияния на выборы.

«Представитель Европейской комиссии подготовила инструкцию и рассылает странам ЕС, как им следует подавать информацию, чтобы объявить, что в России выборы не состоялись. Есть целая инструкция по подаче этого вопроса, чтобы это потом использовалось в ООН», — сообщил Абасов.

Эксперты отметили, что существенных фейков и дипфейков в республике не наблюдается.

«Мы научились прогнозировать, какие иностранные центры могут что-то выпустить, и у нас есть критическое мышление, особенно у молодёжи», — заявили участники брифинга.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, дополнительные выборы депутата республиканского парламента по 28-му округу, депутатов Горсовета Уфы и представительных органов местного самоуправления. По итогам первых двух дней голосования явка в республике превысила 60 процентов.

Фото: Валерий Шахов.