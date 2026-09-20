Эксперт Иван Пятибратов: "Выборы — ключевой институт устойчивости государства"

По словам эксперта, значение выборов как института общественной и политической устойчивости сложно переоценить. Политическая система устойчива тогда, когда институты функционируют, а не тогда, когда ничего не меняется.

«Для демократического государства, такого как Российская Федерация, выборы являются важнейшим краеугольным политическим институтом, который оказывает влияние на все, что происходит в стране», — заявил Пятибратов.

Он подчеркнул, что в странах, где выборы не являются демократическими, политический режим в конечном счете обречен на кризисы. Избирательная система, которая не работает, перестает отвечать на запросы общества, что ведет к политической напряженности.

Эксперт отметил, что в России электоральный процесс очень прозрачен. Наблюдатели от разных партий работают в большом количестве, а результаты на участках, где были попытки нарушений, могут аннулироваться и пересматриваться.

«У нас, например, есть онлайн-голосование, ДЭГ. Оно идет по системе блокчейна, все отслеживается, и вброс просто невозможен», — сказал он.

Пятибратов также отметил, что конкуренция на российских выборах есть, и она позволяет отвечать на запросы общества.

«Даже если партия не одержала верх, она проведет работу над ошибками, поймет, в чем была проблема, и сможет реализовывать свою политическую деятельность далее», — пояснил эксперт.

По словам эксперта, попытки реализации «цветных сценариев» всегда опираются на тезис о нелегитимности выборов. Однако в России это реализовать невозможно, потому что население знает: его голос важен и учитывается.

«Наша избирательная система работает как часы. Она позволяет людям голосовать, даже если они находятся далеко от дома, в другом регионе или даже в другой стране», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что разногласий среди партий много, но нет партии, которая призывала бы к кардинальной смене внешнеполитического курса. Партии сосредоточены на потребностях населения: пенсиях, налогах, развитии бизнеса, образовании.

Пятибратов назвал Башкортостан ярким примером многонационального региона, где избирательная кампания прошла под гимном «Все для победы».

«Роль регионов в этом отношении очень высока — и с точки зрения идеологической работы, и с точки зрения практической работы, в том числе с иностранными государствами», — сказал он.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, дополнительные выборы депутата республиканского парламента по 28-му округу, депутатов Горсовета Уфы и представительных органов местного самоуправления. В республике зарегистрировано около 2,96 миллиона избирателей.

Фото: Раиф Бадыков.