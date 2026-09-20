Эксперт: «Агитация в Башкирии стала более наглядной»

Свою оценку предвыборной кампании дал политолог Арсен Шаяхметов:

«В силу профессиональной необходимости, тем более что я вел дебаты, мне пришлось внимательно ознакомиться с избирательными программами. В девяностые годы это было действительно интересно: люди сами их печатали и читали, ведь это было что-то новое, прорывное, с разными идеями и предложениями. Это вызывало живой интерес.

Затем наступил определенный кризис: люди стали меньше читать, вообще меньше обращать внимание на бумажную литературу и на сами политические партии. В свое время и Виктор Черномырдин недоумевал: не знаешь, за кого голосовать, потому что на выборах 35 партий, и все они якобы демократические. Из-за этого в программах кочевало примерно одно и то же.

Если говорить про десятые годы, то программы тогда уже практически никто не читал. Они стали очень унифицированными, похожими друг на друга и мало чем отличались. Сегодня же программа партии — это уже далеко не главный агитационный материал.

Гораздо интереснее для избирателя и ярче в медийном поле снять ролик, вывесить красочный баннер, записать короткое видео для соцсетей с танцами и так далее. Агитация в этой части сильно изменилась. Люди практически не читают предвыборные программы, они существуют скорее "для витрины", просто потому что они должны быть по умолчанию. Некоторые тексты и вовсе небольшие и состоят в основном из слоганов — особенно это свойственно малым непарламентским партиям».

Фото автора.