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Общество
20 Сентября , 16:57

Азамат Гафаров: «Выборы для меня — всегда ответственность»

Народный артист Башкирии рассказал, с каким чувством пришел на избирательный участок.

Азамат Гафаров: «Выборы для меня — всегда ответственность»Азамат Гафаров: «Выборы для меня — всегда ответственность»
Азамат Гафаров: «Выборы для меня — всегда ответственность»

Народный артист Башкортостана, кавалер медали «За трудовую доблесть», Азамат Гафаров проголосовал в числе первых в республике. В интервью нашему изданию певец рассказал, что значит для него участие в голосовании.

«Выборы для меня это ответственность, надежда и, конечно же, праздничное настроение, — поделился Азамат Фиданович. — Проголосовал с утра в первый день. И так же относился к выборам мой папа Фидан Сафич Гафаров. Помню, он рано вставал, надевал костюм, рубашку, галстук и, не торопясь, общаясь с людьми, отдавал свой голос».

Фото: личный архив Азамата ГАФАРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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