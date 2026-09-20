Азамат Гафаров: «Выборы для меня — всегда ответственность»

Народный артист Башкортостана, кавалер медали «За трудовую доблесть», Азамат Гафаров проголосовал в числе первых в республике. В интервью нашему изданию певец рассказал, что значит для него участие в голосовании.

«Выборы для меня это ответственность, надежда и, конечно же, праздничное настроение, — поделился Азамат Фиданович. — Проголосовал с утра в первый день. И так же относился к выборам мой папа Фидан Сафич Гафаров. Помню, он рано вставал, надевал костюм, рубашку, галстук и, не торопясь, общаясь с людьми, отдавал свой голос».

Фото: личный архив Азамата ГАФАРОВА.