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Общество
20 Сентября , 17:58

Александр Ющенко: КПРФ слышит запрос избирателей на изменение политики страны

Нынешняя избирательная кампания проходит в сложнейших внешнеполитических условиях, поэтому попытки наших врагов сорвать избирательный процесс ожидаемы и очевидны, отметил на брифинге в Общественном пресс-центре в Уфе секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 8 созыва, кандидат в депутаты Госдумы 9 созыва, лидер регионального партийного списка КПРФ Александр Ющенко.

Александр Ющенко: КПРФ слышит запрос избирателей на изменение политики страныАлександр Ющенко: КПРФ слышит запрос избирателей на изменение политики страны
Александр Ющенко: КПРФ слышит запрос избирателей на изменение политики страны

— Сегодня вопрос не в цифрах проголосовавших, а в том, что проводя избирательную кампанию, мы слышим запрос людей на изменение финансовой, социально-экономической политики нашей страны. Это, во-первых, формирование бюджета, который будет отвечать запросам людей, отвечать в нынешних ситуациях тем вызовам, которые сегодня сталкивается страна. Это, соответственно, экономика, это достойные зарплаты и пенсии. Должно быть определенное перераспределение доходов, поэтому мы будем настаивать на прогрессивной шкале налогов, которая действует во всем мире. Это запрос о качественном образовании, которое готовило бы человека творческого, не подверженного клиповому мышлению, — рассказал Александр Ющенко.

Представитель КПРФ также выступил с критикой текущего избирательного процесса, выступая за отмену трехдневного голосования и перенос выборов на более подходящие для этого месяцы — к примеру, март или декабрь.

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Автор:Жанна МИРОНОВА
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