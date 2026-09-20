Александр Мельников: В первую очередь — вопросы СВО

На этих выборах ощущалась дружественная атмосфера между партиями, сообщил на брифинге в Общественном пресс-центре по выборам руководитель РИК БРО ВПП «Единая Россия». Первоочередными на сегодняшний день он назвал все вопросы, связанные с поддержкой СВО, бойцов и членов их семей, в частности, помощь нашим землякам на передовой.

— Сегодня наиболее востребованный формат общения с избирателями — это личные встречи и социальные сети, — рассказал Александр Мельников. — Особенно эффективны встречи с жителями лицом к лицу, когда они говорят о наболевшем.

Самому молодому кандидат в Госдуму от нашей партии 40 лет. Самому возрастному — 66. Все эти люди с опытом, с достижениями, они являются специалистами в своих сферах. Примерно 40-45% в списках партии — женщины, отметил представитель «ЕР».

Александр Мельников также оценил участие в состоявшихся выборах молодых избирателей. По его словам, молодежь сегодня активно идет на избирательные участки, понимая, что от их выбора что-то зависит.

Фото автора