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Общество
19 Сентября , 04:45

Валентин Павлов: Каждый гражданин должен участвовать в определении курса страны

Ректор Башкирского государственного медицинского университета, председатель Совета ректоров вузов республики, академик РАН Валентин Павлов проголосовал в первый день выборов на избирательном участке, расположенном в здании БГМУ.

Валентин Павлов: Каждый гражданин должен участвовать в определении курса страныВалентин Павлов: Каждый гражданин должен участвовать в определении курса страны
Валентин Павлов: Каждый гражданин должен участвовать в определении курса страны

Валентин Павлов рассказал, как проходит голосование на участке и почему участие в выборах так важно для молодежи. Сегодня активное участие студентов в выборах — это не только гражданский долг, но и возможность лично познакомиться с кандидатами, узнать о различных партиях и их программах, увидеть демократические процедуры в действии, уверен он.

— Я считаю участие в выборах обязательным для каждого гражданина, — подчеркнул спикер. — Не случайно президент РФ Владимир Путин выступил с призывом к россиянам прийти и проголосовать. Каждый должен участвовать в жизни страны, в определении курса ее развития. Скажу как человек, который всю жизнь занимается высшим образованием: у нас в вузе есть предмет «Основы российской государственности», и для наших студентов итогом его освоения является сформированная гражданская позиция, для которой участие в выборах – не внешнее требование, а внутренняя необходимость.

Ректор университета рассказал, что на участке сегодня голосуют студенты общежития №1, недавно открывшего свои двери после масштабной реконструкции. В первый же день голосования с утра на участках выстроились очереди.

Напомним, 18, 19 и 20 сентября по всей стране проходят выборы депутатов Государственной Думы. В Башкирии также проходят дополнительные выборы в Государственное Собрание — Курултай республики и выборы в органы местного самоуправления. Участковые избирательные комиссии в дни голосования работают с 8.00 до 20.00 часов.

Фото: пресс-служба БГМУ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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