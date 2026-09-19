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Общество
19 Сентября , 11:07

В Туймазах люди шли на выборы в национальных костюмах

В селе Старые Туймазы живут представители разных национальностей: башкиры, русские, татары, марийцы, узбеки, таджики. Практически все они участвуют сегодня в выборах.  

В Туймазах люди шли на выборы в национальных костюмахВ Туймазах люди шли на выборы в национальных костюмах
В Туймазах люди шли на выборы в национальных костюмах

Многодетная марийская семья Атнашевых (на фото) пришла в местную школу, где располагается избирательный участок, в национальных костюмах. Правда, голосовали только папа Андрей, мама Елена и 18-летняя Анастасия. 13-летней Дарье и 9-летней Лизе пока не положено по возрасту. По словам родителей, детей они берут с собой, чтобы показать пример гражданской позиции.

Вдвоем на выборы пришли выходцы из Таджикистана, супруги Бахтавар и Фарахнос Сулаймоновы. В село они перебрались два года назад, а в России живут уже пять лет. У них тоже трое детей: сын Диловар учится в третьем классе, дочь Дильноза — в первом классе, а двухлетний Сулайман ходит в садик.

— Местные жители относятся к нам по-доброму, с уважением. И мы отвечаем тем же. На выборы отправились, потому что должны платить добром стране, которая радушно нас встретила, — говорит глава семейства.

Фото Лилия Калантарян.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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