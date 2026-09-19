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Общество
19 Сентября , 09:35

В Стерлитамаке жених и невеста проголосовали по пути в ЗАГС

Будущие супруги Елизавета и Камиль посетили избирательный участок перед ЗАГСом.

В Стерлитамаке жених и невеста проголосовали по пути в ЗАГСВ Стерлитамаке жених и невеста проголосовали по пути в ЗАГС
В Стерлитамаке жених и невеста проголосовали по пути в ЗАГС

Для невесты это еще и первые выборы. Она выпускница школы №26 Стерлитамака, в которой находится избирательная комиссия. Школу девушка закончила в прошлом году с серебряной медалью. Члены комиссии поздравили молодую пару и вручили им футболки с мерчем к юбилею Стерлитамака.

В Агидели супруги Аскаровы пришли голосовать в день своей бриллиантовой свадьбы. Фауки Фатхиеввич и Зугайра Миннегаревна связали себя узами брака ровно 60 лет назад.

Серебряные волонтеры клуба «За наших!» села Шафраново Альшеевского района пришли на избирательный участок вместе, чтобы проголосовать за будущее страны.

Фото: ЦИК РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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