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Общество
19 Сентября , 13:15

В Башкирии ветеран СВО пришёл на выборы с женой и четырьмя детьми

Семья Шумихиных субботним утром пришла проголосовать в УИК №2019 Иглинского района в полном составе.

В Башкирии ветеран СВО пришёл на выборы с женой и четырьмя детьмиВ Башкирии ветеран СВО пришёл на выборы с женой и четырьмя детьми
В Башкирии ветеран СВО пришёл на выборы с женой и четырьмя детьми

Шумихины никогда не пропускают выборы и приходят голосовать всей семьей. Но если в 2024 году мама Светлана приходила одна с четырьмя детьми, то сегодня семья наконец-то пришла на избирательный участок в полном составе, во главе с отцом, ветераном СВО Александром.

«Я являюсь наблюдателем-блогером на выборах третий раз, и еще в 2024 году мне посчастливилось познакомиться с прекрасной семьей Шумихиных. Такие семьи — опора нашей страны и пример для нас всех», — рассказала наблюдатель Диана Ханова.

Фото: Диана ХАНОВА

Автор:Жанна МИРОНОВА
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