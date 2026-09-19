В Башкирии ветеран СВО пришёл на выборы с женой и четырьмя детьми

Шумихины никогда не пропускают выборы и приходят голосовать всей семьей. Но если в 2024 году мама Светлана приходила одна с четырьмя детьми, то сегодня семья наконец-то пришла на избирательный участок в полном составе, во главе с отцом, ветераном СВО Александром.

«Я являюсь наблюдателем-блогером на выборах третий раз, и еще в 2024 году мне посчастливилось познакомиться с прекрасной семьей Шумихиных. Такие семьи — опора нашей страны и пример для нас всех», — рассказала наблюдатель Диана Ханова.

Фото: Диана ХАНОВА