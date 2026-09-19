В деревне Марс Аургазинского района — всего 25 избирателей. В основном здесь живут пожилые люди старше 80 лет. Несмотря на возраст, каждые они отмечают с гармошкой, песнями и гуляньями, сообщает «Башинформ».

В 150 километрах от Марса, в Буздякском районе, есть деревня Уран. Избирательный участок расположен в местном сельском клубе. Всего здесь живет 457 избирателей, 30 из них попросили принести ящик для голосования домой. В Уране немало и молодых семей. Два года назад благодаря инициативе сельчан здесь построили новую мечеть.

Стопроцентную явку на выборах депутатов Госдумы обеспечил Париж — деревня Кигинского района. Пожилые парижане голосуют на дому: к ним приезжают члены участковой комиссии. Всего жителей в деревне девять. «Мы голосуем всей душой за сильную Россию! Мы за Победу», — говорят жители деревни.

А в Дюртюлинском районе есть деревня Венеция. Предание гласит, что название ей подарил агротехник, вернувшийся с Первой мировой войны: разливы реки напомнили ему Италию. Избирательный участок расположен на базе местного санатория «Венеция».

Проголосовали и жители Русской Швейцарии в Белебеевском районе. По легенде, солдаты, вернувшиеся после победы в Отечественной войне 1812 года, увидели в родных пейзажах «швейцарские» мотивы. Позже предприниматель Иван Каньшин открыл здесь кумысолечебницу и закрепил это имя на карте.

Фото: «Башинформ»