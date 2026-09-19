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Общество
19 Сентября , 12:30

В Башкирии инвалид по зрению пришёл на выборы с собакой-поводырём

Инвалид по зрению Алмас Заманов пришел голосовать в 3464 УИК Иглинского района со своей собакой-поводырем Зерро.

В Башкирии инвалид по зрению пришёл на выборы с собакой-поводырёмВ Башкирии инвалид по зрению пришёл на выборы с собакой-поводырём
В Башкирии инвалид по зрению пришёл на выборы с собакой-поводырём

«Сегодня к нам на УИК пришел избиратель с ограниченными возможностями. Он не просил помочь ему разобраться. Он пришел голосовать — как и все. С ним был трафарет для бюллетеня: картон с отверстиями и шрифтом Брайля. Вставил бюллетень, нашел нужное отверстие пальцем, поставил крест. Сам.

Выборы — для всех. И это не громкие слова, а вот такие обычные моменты на участке», — рассказала наблюдатель Яна Стафеева.

Зерро уже несколько лет живет в семье Замановых. Он все время старается держать Алмаса на виду. Хозяин и собака много гуляют, ездят на автобусе в Уфу.

Фото: «Иглинские вести»

Автор:Жанна МИРОНОВА
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