В Башкирии инвалид по зрению пришёл на выборы с собакой-поводырём

«Сегодня к нам на УИК пришел избиратель с ограниченными возможностями. Он не просил помочь ему разобраться. Он пришел голосовать — как и все. С ним был трафарет для бюллетеня: картон с отверстиями и шрифтом Брайля. Вставил бюллетень, нашел нужное отверстие пальцем, поставил крест. Сам.

Выборы — для всех. И это не громкие слова, а вот такие обычные моменты на участке», — рассказала наблюдатель Яна Стафеева.

Зерро уже несколько лет живет в семье Замановых. Он все время старается держать Алмаса на виду. Хозяин и собака много гуляют, ездят на автобусе в Уфу.

Фото: «Иглинские вести»