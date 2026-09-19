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Общество
19 Сентября , 13:32

Усадьба Топорниных войдёт в маршрут «Башкирского долголетия»

Во время рабочей поездки в Кушнаренковский район глава Башкортостана ознакомился с ходом благоустройства территории вокруг памятника культуры и архитектуры XIX века — усадьбы Топорниных в селе Кушнаренково.

Усадьба Топорниных войдёт в маршрут «Башкирского долголетия»Усадьба Топорниных войдёт в маршрут «Башкирского долголетия»
Усадьба Топорниных войдёт в маршрут «Башкирского долголетия»

Глава администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов рассказал, что к работам приступили в 2026 году. Заброшенная территория станет местом отдыха, прогулок и знакомства с историей села.

Вокруг дома Топорниных и на склоне Девичьей горы создадут полноценную прогулочно-рекреационную зону, которая объединит памятник архитектуры, склон, видовые точки и подход к парку «Самолет». На площади перед усадьбой появится визит-центр, в центре площади воссоздают исторический фонтан, строят сцену-подиум для проведения мероприятий. На территории «Тропы Топорниных» установят информационные стенды. На склоне Девичьей горы создадут сеть пешеходных троп, смотровую площадку с видом на реку Белую, восстановят историческую беседку для отдыха.

Работы идут: уже проложили необходимые инженерные сети, укладывают брусчатку, монтируют освещение. Строители приступили к отсыпке щебнем и формированию каркаса будущего пространства. Особое внимание уделят сохранению природного ландшафта.

«Место здесь уникальное, с богатой историей. Здание было построено в начале позапрошлого века, после революции здесь размещался техникум, в годы Великой Отечественной войны – разведшкола Коминтерна. В 90-е здесь случился большой пожар, и с тех пор этот красивейший памятник архитектуры, объект культурного наследия, находится в очень печальном состоянии. Надеемся и этот вопрос когда-нибудь решить. Что касается территории вокруг, то и после работ по благоустройству мы продолжим ее развивать. Будем привлекать бизнес, обязательно включим это место в маршрут нашего туристического проекта «Башкирское долголетие». Очень хочу, чтобы сюда приезжало как можно больше людей», — рассказал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Напомним, эту усадьбу, одну из старейших сохранившихся дворянских усадеб в Башкирии, построили в начале XIX века. В XX веке в ней располагались детский приют, опытная садовая станция, сельхозтехникум, а в годы Великой Отечественной войны работала разведшкола Коминтерна. В 1990-е годы в здании произошел пожар, и с тех пор этот памятник архитектуры находится в полуразрушенном состоянии.

Восстановление объекта культурного наследия регионального значения начали в соответствии с поручением Главы республики по итогам Прямой линии 2022 года. В прошлом году проект «Тропа Топорниных» стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На его реализацию направили 149,3 млн рублей, в том числе 68,9 млн рублей из федерального бюджета.

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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