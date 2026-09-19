МВД Башкирии начинает антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

Правоохранительные органы призывают граждан объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ. Организаторы обращаются к жителям региона с просьбой не оставаться в стороне и проявить активную гражданскую позицию.

Как отметили в пресс-службе МВД по РБ, если у вас есть информация о фактах торговли или потребления наркотиков, местах их сбыта, о притонах, а также рекламе и пропаганде запрещенных веществ — ваш звонок может спасти чью-то жизнь.

Как сообщить информацию: позвонить по круглосуточному телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92; оставить сообщение на официальном сайте ведомства (www.02.мвд.рф) во вкладке «Наркотикам нет».

Сотрудники полиции проверят каждое обращение. При необходимости заявителям окажут консультативную помощь и подскажут, куда обратиться за поддержкой в сложной ситуации.

Для лиц, столкнувшихся с проблемой наркозависимости, предусмотрена помощь в республиканских наркологических диспансерах и на горячих линиях психологической поддержки. Анонимность всех обращений гарантируется.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД по РБ.