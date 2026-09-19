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Общество
19 Сентября , 05:58

МВД Башкирии начинает антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

В республике с 21 сентября по 2 октября пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью».

МВД Башкирии начинает антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»МВД Башкирии начинает антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
МВД Башкирии начинает антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

Правоохранительные органы призывают граждан объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ. Организаторы обращаются к жителям региона с просьбой не оставаться в стороне и проявить активную гражданскую позицию.

Как отметили в пресс-службе МВД по РБ, если у вас есть информация о фактах торговли или потребления наркотиков, местах их сбыта, о притонах, а также рекламе и пропаганде запрещенных веществ — ваш звонок может спасти чью-то жизнь.

Как сообщить информацию: позвонить по круглосуточному телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92; оставить сообщение на официальном сайте ведомства (www.02.мвд.рф) во вкладке «Наркотикам нет».

Сотрудники полиции проверят каждое обращение. При необходимости заявителям окажут консультативную помощь и подскажут, куда обратиться за поддержкой в сложной ситуации.

Для лиц, столкнувшихся с проблемой наркозависимости, предусмотрена помощь в республиканских наркологических диспансерах и на горячих линиях психологической поддержки. Анонимность всех обращений гарантируется.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД по РБ.

МВД Башкирии начинает антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
МВД Башкирии начинает антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
МВД Башкирии начинает антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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