+16 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
19 Сентября , 09:10

Артур Сулейманов: глава Башкирии создал условия для организации честных выборов

Политолог, доцент УГНТУ, кандидат политических наук Артур Сулейманов в ходе дискуссии в общественном пресс-центре по выборам в Уфе рассказал о роли главы республики в организации честности и прозрачности электорального процесса.

Артур Сулейманов: глава Башкирии создал условия для организации честных выборовАртур Сулейманов: глава Башкирии создал условия для организации честных выборов
Артур Сулейманов: глава Башкирии создал условия для организации честных выборов

По мнению эксперта, электоральный процесс начинается задолго до голосования, и Радий Хабиров внес в этот период серьезный вклад.

— Во-первых, глава Башкирии содействовал формированию социальной и общественной инфраструктуры, начиная от площадок и методических ресурсов. Мы видим, как он взаимодействует с Общественной Палатой, что задает тон электоральному процессу. Во-вторых, это взаимодействие с внешними экспертами, федеральными политологами. Это тоже говорит о многом. Радий Хабиров включен в повестку, понимает, что на кону репутация региона. Его главная цель — максимально создать условия, чтоб выборы прошли честно и прозрачно. В-третьих, глава последние три года проводит встречи с экспертным сообществом, политологами, чтобы создавать тон таким важным политическим мероприятиям, как выборы, — считает политолог.

Фото: Сергей Словохотов

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru