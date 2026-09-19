Артур Сулейманов: глава Башкирии создал условия для организации честных выборов

По мнению эксперта, электоральный процесс начинается задолго до голосования, и Радий Хабиров внес в этот период серьезный вклад.

— Во-первых, глава Башкирии содействовал формированию социальной и общественной инфраструктуры, начиная от площадок и методических ресурсов. Мы видим, как он взаимодействует с Общественной Палатой, что задает тон электоральному процессу. Во-вторых, это взаимодействие с внешними экспертами, федеральными политологами. Это тоже говорит о многом. Радий Хабиров включен в повестку, понимает, что на кону репутация региона. Его главная цель — максимально создать условия, чтоб выборы прошли честно и прозрачно. В-третьих, глава последние три года проводит встречи с экспертным сообществом, политологами, чтобы создавать тон таким важным политическим мероприятиям, как выборы, — считает политолог.

Фото: Сергей Словохотов