Александр Брод: Информация, что мужчины должны голосовать в военкоматах – фейк!

Спикеры обсудили работу наблюдателей, Общественной палаты, экспертов, общественных штабов. Обсудили механизм наблюдения, подготовку наблюдателей и разобрали типовые ситуаций.

В дискуссии приняли участие заместитель председателя Общественной палаты РБ, член Общественной палаты России, замруководителя Общественного штаба Рамиль Рахимов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, первый заместитель председателя Комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Шамиль Валеев, а также политолог, доцент УГНТУ, кандидат политических наук Артур Сулейманов.

«За вчерашний день проблемных сообщений в Башкирии не было, явка в республике высокая, как и в целом по стране. По данным экспертов на вечер первого дня голосования явка в процентах выше в два раза, в сравнении с показателями пятилетней давности. Это свидетельствует о хорошем настрое жителей республики, об их гражданской активности. Мы видели очереди избирателей на участках – это хороший показатель.

Сегодня, скорее всего, день будет спокойным. Завтра я предполагаю повысится интерес к выборам, поскольку граждане начнут возвращаться из загорода и приходить на избирательные участки.

Безопасность избирательной кампании обеспечивает в том числе и видеонаблюдение – большинство участков в республике, которая идет в общем тренде, оснащены системами видеофиксации и фактически находятся под увеличительным стеклом.

Немаловажную роль здесь играет большое количество журналистов и блогеров, которые становятся глазами и ушами избирательного процесса. И сами избиратели тоже в какой-то степени – общественные наблюдатели, поскольку каждый может обратиться по горячей линии в избирательную комиссию или в ЦИК и сообщить о нарушении.

Явных проблем в республике нет. Вчера в нескольких российских регионах, в том числе по Башкирии, с фальшивого аккаунта был распространен фейк о том, что мужчины якобы должны проголосовать в военкоматах и отчитаться о голосовании. Скорее всего целью было внести тревожное настроение. До начала выборов распространяли фейки о том, что начнется мобилизация. Это я тоже рассматриваю как спекуляцию, чтобы посеять беспокойство в обществе с учетом проведения СВО. Данный фейк был выявлен и авторитетные интернет-ресурсы республики уведомили население, что это абсолютно недостоверная информация.

Выборы в Башкирии проходят в рабочем режиме. Интерес к избирательному процессу в регионе высокий и это радует», – сообщил Александр Брод.

В свою очередь Рамиль Рахимов отметил, что проблем на участках нет, дежурные эксперты и юристы, если у избирателей возникают вопросы, оперативно их решают. В основном они возникают по поводу прикрепления и открепления избирателей к участкам.

«Мы хорошо подготовились к выборам. Наша работа за три дня голосования – некая проверка на прочность и мы ее выдерживаем. Вообще выборы – общий процесс для граждан, которым интересно, как наша страна будет развиваться. Тема обеспечения прозрачности избирательной кампании в республике развивается не первый год. Подготовлены профессиональные специалисты. Поэтому избирательный процесс проходит четко», – отметил спикер.

В свою очередь Шамиль Валеев пояснил принцип работы блогеров во время выборов. Поскольку перед ними стоит непростая задача – написать интересный текст, чтобы он «зашел» у читателя.

А для этого нужен нетривиальный повод, который в их среде называется «гвоздь в корыте». Например, кто-то приехал к избирательному участку на коне или пришла бабушка, которой под сто лет. Они же не могут каждый час писать, мол, в очередной раз проголосовали четыре человека. Новости как таковой здесь нет. И любой диверсант может устроить информационный вброс фактически на пустом месте, который хорошо разойдется на фоне отсутствия ярких событий.

«Поэтому в дни выборов работа блогеров и наблюдателей имеет важное значение, потому что, создавая информационные поводы, они таким образом ставят защиту от фейков и информационных диверсий, которые легко расходятся в такой уязвимый период, как выборный процесс», – пояснил спикер.

По мнению Артура Сулейманова, выборы в республике проходят максимально открыто и прозрачно благодаря эффективной системе общественного контроля. Отметив, что электоральный процесс начинается заранее, политический цикл стартует за год до начала выборной кампании. Здесь важны три момента: социальная общественная инфраструктура, взаимодействие руководства региона с Общественной палатой республики, а также взаимодействие с экспертами, политологами, в том числе федерального уровня. Все в целом задает определенный тон данному процессу и дает свой эффект.

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