Жительница Благовещенска пришла на выборы в национальном костюме

Для Асии Тухватуллиной участие в выборах — многолетняя традиция. Она говорит, что воспринимает этот день как возможность выразить свою гражданскую позицию.

«Для меня участие в выборах — это радостное событие. Это возможность увидеть, как развивается наша страна, и оценить готовность населения к выбранному курсу. Почему пришла в национальном костюме? Для меня — это красота и трогательное напоминание о корнях. Надеть его — значит с гордостью показать, чьи традиции я храню», — рассказала Асия Тухватуллина.