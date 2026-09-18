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Общество
18 Сентября , 08:46

Жительница Благовещенска пришла на выборы в национальном костюме

В Благовещенске 76-летняя Асия Тухватуллина проголосовала в башкирском национальном костюме, сообщает газета «Благовещенская панорама».

Жительница Благовещенска пришла на выборы в национальном костюмеЖительница Благовещенска пришла на выборы в национальном костюме
Жительница Благовещенска пришла на выборы в национальном костюме

Для Асии Тухватуллиной участие в выборах — многолетняя традиция. Она говорит, что воспринимает этот день как возможность выразить свою гражданскую позицию.

«Для меня участие в выборах — это радостное событие. Это возможность увидеть, как развивается наша страна, и оценить готовность населения к выбранному курсу. Почему пришла в национальном костюме? Для меня — это красота и трогательное напоминание о корнях. Надеть его — значит с гордостью показать, чьи традиции я храню», — рассказала Асия Тухватуллина.

Фото: газета «Благовещенская панорама».
 
Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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