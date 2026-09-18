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Общество
18 Сентября , 07:32

Жителей Уфы пригласили на осенние ярмарки

Ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции состоятся в городе 19 и 20 сентября, сообщили в администрации Уфы.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Уфимцы смогут приобрести картофель, овощи, фрукты, мед и другие продукты питания местных производителей.

Торговля развернется на восьми площадках: на улице Правды, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, возле парка «Волна» (только в субботу), на улице Рабкоров, 5-7 и 20, перед Дворцом спорта и у Дворца молодежи.

Время работы ярмарок — с 9.00 до 16.00.

Добавим, что в целом по республике сельскохозяйственные ярмарки пройдут в 48 муниципалитетах, будут работать 75 площадок.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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