Жителей Уфы пригласили на осенние ярмарки

Уфимцы смогут приобрести картофель, овощи, фрукты, мед и другие продукты питания местных производителей.

Торговля развернется на восьми площадках: на улице Правды, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, возле парка «Волна» (только в субботу), на улице Рабкоров, 5-7 и 20, перед Дворцом спорта и у Дворца молодежи.

Время работы ярмарок — с 9.00 до 16.00.

Добавим, что в целом по республике сельскохозяйственные ярмарки пройдут в 48 муниципалитетах, будут работать 75 площадок.