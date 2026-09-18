В Уфе стартует образовательный проект «Мама-экспортёр»

С мамами, которые уже ведут бизнес или только планируют начать поставки за рубеж, будут работать представители республики при торгпредстве РФ за рубежом, Центра поддержки экспорта РБ и Российского экспортного центра. Цель проекта — дать женщинам с детьми практические инструменты для выхода на международные рынки.

— Прямой диалог с теми, кто ежедневно помогает российским компаниям за рубежом, позволяет быстрее и безопаснее выйти на экспорт, избежать типичных ошибок и правильно использовать меры государственной поддержки, — подчеркнула министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

В рамках проекта специалисты представят рынки Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции, ОАЭ и Китая, разберут ключевые вопросы экспорта. Участницам расскажут, какие ниши доступны малому бизнесу, какие требования предъявляются к продукции, познакомят с практическими примерами экспортных поставок. Также пройдут занятия по стратегическому мышлению, созданию бренда и использованию искусственного интеллекта.

В завершение участницы представят свои экспортные стратегии. Лучшие из них получат спецприз.