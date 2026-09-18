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Общество
18 Сентября , 12:25

В Уфе открылся Центр общественного наблюдения

18 сентября, в первый из трех дней выборов, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» начал работу Центр общественного наблюдения (ЦОН).

В Уфе открылся Центр общественного наблюденияВ Уфе открылся Центр общественного наблюдения
В Уфе открылся Центр общественного наблюдения

В течение всех трех дней здесь будут находиться представители Общественной палаты республики и эксперты Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании-2026.

В ЦОНе организована бесперебойная онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения на избирательных участках. Видеонаблюдение строится на нескольких базовых принципах: соблюдение тайны голосования, видеонаблюдение не подменяет процедуры установления итогов голосования на конкретном участке, видеонаблюдение не будет осуществляться в медицинских учреждениях, следственных изоляторах.

По предварительной заявке можно выбрать определенный участок и посмотреть на него в режиме реального времени, а большой экран запрограммирован на «калейдоскоп» участков — каждый выводится на экран на восемь секунд, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

- В дни выборов Центр общественного наблюдения станет единым пространством, где будет вестись постоянный мониторинг хода голосования, оперативно обрабатываться поступающая информация и оказываться необходимая помощь наблюдателям и гражданам. ЦОН обеспечивает абсолютную прозрачность голосования», - отметила Энже Ахмадуллина. - В работе Центра также участвуют эксперты, которые будут анализировать поступающую информацию, проверять ее и давать необходимые разъяснения по вопросам, связанным с ходом голосования. Общественный контроль — это важный инструмент защиты избирательных прав граждан и укрепления доверия к избирательному процессу.

Как рассказал технический директор Ростелекома в Башкортостане Ильгиз Баекенов, монтаж камер стартовал в середине июля, а на данный момент к ним подключили все 1390 участковых и территориальных комиссий в республике. Изображение с камер выведено на видеостену в Центре общественного наблюдения, также создан виртуальный центр обработки данных, работает видеоархив и ведется онлайн-мониторинг каждого объекта.

Фото: Ляйсан ГАРРАПОВА.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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