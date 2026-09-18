В Уфе обсудили вовлечённость молодёжи в избирательный процесс

В дискуссии приняли участие профессор кафедры теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук Илья Чечельницкий, директор АНО «Совет молодых депутатов Республики Башкортостан» Артур Зайнуллин, председатель Молодежного Правительства РБ Глюс Сабитов, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Ильнур Юлдыбаев.

По словам участников дискуссии, сегодня молодежь вовлечена в выборы в трех качествах: как избиратели, как наблюдатели и как кандидаты.

Сравнивая с кампаниями прошлых лет, они констатировали значительный рост числа молодых кандидатов, в том числе ветеранов специальной военной операции, которые возвращаются в общество и вскоре займут ответственные посты.

В этом году от 60 до 70 процентов наблюдателей на участках — люди до 35 лет. Поэтому стереотип о пассивности «зумеров» не подтверждается практикой: «Зумеры еще как хотят вовлекаться в электоральную систему нашей страны».

— Необходимо отметить, что, конечно, молодежь не только голосует — у нас молодежь участвует в выборах и в качестве кандидатов, реализуя свое пассивное избирательное право. Сравнивая с избирательными кампаниями прошлых лет, можно видеть значительный рост молодых кандидатов, в том числе ветеранов специальной военной операции, которые возвращаются в общество и в скором времени займут высокие посты и будут определять будущее нашего государства, — отметил Илья Чечельницкий.

Однако он подчеркнул, что перед обществом стоят задачи по дальнейшему вовлечению молодежи и расширению её участия в избирательных процессах.

На дискуссии отдельное внимание уделили работе Совета молодых депутатов. Сегодня в его составе 589 человек из всех политических партий, представленных в Госсобрании Башкортостана. Однако общее количество молодых депутатов в республике снизилось — с 1500 в 2018 году до около 500 сейчас.

«Мы поставили задачу увеличить количество представителей молодёжи в органах местного самоуправления и законодательной власти. Должно быть, как минимум, 30 процентов от общего числа мандатов», — заявил Артур Зайнуллин.

Для этого молодых депутатов обучают политическим технологиям, работе в информационной среде, участию в грантах и проектных школах.

Участники встречи отметили, что интерес к избирательному процессу нужно прививать уже со школьного возраста. В качестве примера привели школьное самоуправление, движение «Первые», парламентские дебаты и «Азбуку юного избирателя» — брошюру, которая простым языком объясняет 33 ключевых понятия избирательной системы.

Эксперты подчеркнули роль грантовой поддержки в развитии молодёжных инициатив. Башкортостан входит в топ-3 регионов по количеству выигранных молодежных грантов, конкурируя с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном и Нижегородской областью.

Фото: Александр Королев.