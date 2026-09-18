В Башкирии проголосовала 104-летняя избирательница

Как рассказала в соцсетях глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова, сотрудники местной избирательной комиссии пришли к бабушке на дом. Райфа Габдрауфовна пожелала молодому поколению счастливой жизни и благополучия всей стране.

За плечами ветерана — долгая, полная ратных и трудовых свершений жизнь. В мае 1942 года она отправилась на фронт и служила в зенитном артиллерийском полку вплоть до конца войны. Вернувшись домой, работала в Балыклыкульской школе Аургазинского района, некоторое время служила инспектором в районе. С 1963 года, после переезда в Иглинский район, Райфа Габдрауфовна работала в Красновосходской школе-интернате учителем трудового обучения. В 1976 году она вышла на заслуженный отдых.

«У Райфы Габдрауфовны 39 детей, внуков, правнуков и праправнуков. Она прошла войну, поднимала страну в послевоенные годы, воспитала не одно поколение. И сегодня, в 104 года, остаётся примером настоящей гражданской ответственности», — написала Гюзель Насырова, пожелав этой удивительной женщине здоровья, благополучия и долгих лет рядом с близкими людьми.

Фото: со страницы Гюзель Насыровой в соцсетях.