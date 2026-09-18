+7 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
18 Сентября , 16:58

В Башкирии проголосовала 104-летняя избирательница

104-летняя ветеран Великой Отечественной войны Райфа Габдрауфовна Насырова из Иглинского района проголосовала в первый же из трех дней выборов.

В Башкирии проголосовала 104-летняя избирательницаВ Башкирии проголосовала 104-летняя избирательница
В Башкирии проголосовала 104-летняя избирательница

Как рассказала в соцсетях глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова, сотрудники местной избирательной комиссии пришли к бабушке на дом. Райфа Габдрауфовна пожелала молодому поколению счастливой жизни и благополучия всей стране.

За плечами ветерана — долгая, полная ратных и трудовых свершений жизнь. В мае 1942 года она отправилась на фронт и служила в зенитном артиллерийском полку вплоть до конца войны. Вернувшись домой, работала в Балыклыкульской школе Аургазинского района, некоторое время служила инспектором в районе. С 1963 года, после переезда в Иглинский район, Райфа Габдрауфовна работала в Красновосходской школе-интернате учителем трудового обучения. В 1976 году она вышла на заслуженный отдых.

«У Райфы Габдрауфовны 39 детей, внуков, правнуков и праправнуков. Она прошла войну, поднимала страну в послевоенные годы, воспитала не одно поколение. И сегодня, в 104 года, остаётся примером настоящей гражданской ответственности», — написала Гюзель Насырова, пожелав этой удивительной женщине здоровья, благополучия и долгих лет рядом с близкими людьми.

Фото: со страницы Гюзель Насыровой в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru