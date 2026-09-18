В Башкирии подешевела продовольственная корзина

По итогам августа стоимость продовольственной корзины в республике составила 7 298 рублей. По этому показателю Башкирия занимает второе место в Приволжском округе после Пермского края. Для сравнения, месяцем ранее, в июле, стоимость минимального набора продуктов составляла 7 579 рублей.

В среднем по Российской Федерации минимальный набор продуктов питания обходится жителям в 7 963 рубля, в среднем по ПФО — в 7 012 рублей.

Что касается фиксированного набора товаров и услуг, то Башкирия с показателем 25 257 рублей также занимает второе место в Приволжском округе. В среднем по России этот показатель составляет 27 134 рубля.