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Общество
18 Сентября , 10:19

В Башкирии подешевела продовольственная корзина

Информацию о стоимости минимального набора продуктов питания привел Башкортостанстат.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

По итогам августа стоимость продовольственной корзины в республике составила 7 298 рублей. По этому показателю Башкирия занимает второе место в Приволжском округе после Пермского края. Для сравнения, месяцем ранее, в июле, стоимость минимального набора продуктов составляла 7 579 рублей.

В среднем по Российской Федерации минимальный набор продуктов питания обходится жителям в 7 963 рубля, в среднем по ПФО — в 7 012 рублей.

Что касается фиксированного набора товаров и услуг, то Башкирия с показателем 25 257 рублей также занимает второе место в Приволжском округе. В среднем по России этот показатель составляет 27 134 рубля.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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