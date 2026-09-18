Уже к десяти утра Башкортостан проголосовал стопроцентно

Как сообщает районная газета «Йәнтөйәк» (в переводе с башкирского — «Моя малая родина»), в деревне Башкортостан сегодня девять домов и 21 человек населения. Башкортостанцы — народ дружный, активный и трудолюбивый: в каждом дворе держат скот и птицу, регулярно устраивают субботники, проводят культурные, спортивные и религиозные мероприятия, приглашая на них жителей соседних сел. В особом почете здесь пчеловодство: многие держат ульи и всегда готовы угостить гостей отменным медом.

Кроме того, в деревне Башкортостан пропагандируют здоровый образ жизни без вредных привычек. В муниципальном этапе конкурса «Трезвое село-2025» деревня завоевала первое место.

Фото: Наиля ИМАЕВА.