Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина

— Голосование на выборах — это всегда ответственный момент: из массы кандидатов в депутаты необходимо выбрать тех, кому симпатизируешь, кого считаешь ответственными, профессиональными. Работа в законодательной власти требует основательного консервативного подхода. Сейчас, учитывая наше сложное время, необходимо обеспечить высокую управляемость государственными процессами.

Безусловно, это очень важный ответственный шаг в целом для страны и для каждого гражданина. Я в полной мере это осознаю и всегда принимаю участие в выборах.

Многих из кандидатов я знаю лично, знаю их компетенции. У многих уже сложившийся бэкграунд, и можно оценивать их работу. Я уверена, что они приложат максимум усилий, чтобы интересы республики были достойно представлены и их действия отражали прежде всего интересы жителей нашего региона.

Тем, кто еще сомневается, идти на выборы или нет, хочу сказать: мы сами творим свою историю — и личную, своей семьи, и своей страны. Поэтому всегда нужно осознанно и аргументированно предпринимать активные действия, — отметила Тамара Тансыккужина.