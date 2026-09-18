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Общество
18 Сентября , 06:38

Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина

Заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ Тамара Тансыккужина уже с утра пришла на свой избирательный участок, расположенный в уфимском лицее № 21. С какими чувствами она голосует на выборах и почему нужно обязательно в них участвовать, вице-спикер парламента поделилась с корреспондентами «РБ».

Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданинаТамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина

— Голосование на выборах — это всегда ответственный момент: из массы кандидатов в депутаты необходимо выбрать тех, кому симпатизируешь, кого считаешь ответственными, профессиональными. Работа в законодательной власти требует основательного консервативного подхода. Сейчас, учитывая наше сложное время, необходимо обеспечить высокую управляемость государственными процессами.

Безусловно, это очень важный ответственный шаг в целом для страны и для каждого гражданина. Я в полной мере это осознаю и всегда принимаю участие в выборах.

Многих из кандидатов я знаю лично, знаю их компетенции. У многих уже сложившийся бэкграунд, и можно оценивать их работу. Я уверена, что они приложат максимум усилий, чтобы интересы республики были достойно представлены и их действия отражали прежде всего интересы жителей нашего региона.

Тем, кто еще сомневается, идти на выборы или нет, хочу сказать: мы сами творим свою историю — и личную, своей семьи, и своей страны. Поэтому всегда нужно осознанно и аргументированно предпринимать активные действия, — отметила Тамара Тансыккужина.

 

Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Тамара Тансыккужина: Выборы — ответственный шаг для страны и каждого гражданина
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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