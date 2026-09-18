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Общество
18 Сентября , 08:05

Объясняем. Башкортостан: Три способа найти свой избирательный участок

Сегодня, 18 сентября, стартовал Единый день голосования и портал «Объясняем.Башкортостан» разместил на своих официальных страницах в соцсетях советы избирателям.

Объясняем. Башкортостан: Три способа найти свой избирательный участокОбъясняем. Башкортостан: Три способа найти свой избирательный участок
Объясняем. Башкортостан: Три способа найти свой избирательный участок

Например, если человек не знает, где находится его избирательный участок, есть три быстрых способа это выяснить: проверить на сервисе ЦИК России; нажать на баннер «Выборы» на Госуслугах; позвонить на горячую линию ЦИК Башкортостана по номеру: 8 800 347 54 54.

Список документов, по которым можно голосовать: паспорт РФ (если его нет, можно предъявить временное удостоверение личности); военный билет или удостоверение взамен военного билета – только для лиц, которые проходят военную службу.

Портал напоминает, что выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 все три дня.

В ходе голосования жители республики выбирают депутатов Госудумы РФ, парламентария Госсобрания – Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, а также народных избранников представительных органов местного самоуправления.

Фото: портал «Объясняем. Башкортостан» МАХ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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