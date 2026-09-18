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Общество
18 Сентября , 10:00

На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины

В селе Малосухоязово Бирского района первых голосующих угощали блинами, сообщают члены избирательного участка № 1441.

На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блиныНа одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины
На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины

Избирательный участок в здании местной школы в первый день выборов в Госдуму стал точкой притяжения для жителей Малосухоязово. В списке избирателей села 266 человек. Их привечал ансамбль «Арама» сельского клуба блинами и задорными марийскими танцами под дробь барабана. 

Самой первой довелось проголосовать воспитательнице детсада с многолетним стажем Елене Байболдиной.  

«Все избиратели села настроены по-боевому. Ведь речь о выборе депутатов, которые будут представлять нашу республику в высшем законодательном органе страны, определять стратегию развития нашего многонационального государства», – отметили в УИК.

Во второй половине дня члены участковой избирательной комиссии объезжали избирателей, которые проголосовали на дому. По предварительно принятым заявлениям их было около 20 человек. Впереди еще два дня активной работы.

Фото: «Победа. Бирск» МАХ.

На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины
На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины
На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины
На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины
На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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