На одном из УИК в Башкирии первым избирателям достались блины

Избирательный участок в здании местной школы в первый день выборов в Госдуму стал точкой притяжения для жителей Малосухоязово. В списке избирателей села 266 человек. Их привечал ансамбль «Арама» сельского клуба блинами и задорными марийскими танцами под дробь барабана.

Самой первой довелось проголосовать воспитательнице детсада с многолетним стажем Елене Байболдиной.

«Все избиратели села настроены по-боевому. Ведь речь о выборе депутатов, которые будут представлять нашу республику в высшем законодательном органе страны, определять стратегию развития нашего многонационального государства», – отметили в УИК.

Во второй половине дня члены участковой избирательной комиссии объезжали избирателей, которые проголосовали на дому. По предварительно принятым заявлениям их было около 20 человек. Впереди еще два дня активной работы.

Фото: «Победа. Бирск» МАХ.