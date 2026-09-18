Гумпомощь по проекту «Защитник Отечества» отправилась из Башкирии в зону СВО

Гуманитарный конвой стал 24-м по счету. К его формированию также подключились представители Федерации тхэквондо России.

Помощь собрана по заявкам военнослужащих трех подразделений. В его состав вошли грузовая «Газель», медикаменты, специализированное снаряжение, модули системы пожаротушения, оборудование для обнаружения беспилотников, генераторы, бензопилы, рабочий инструмент и башкирский мед.

В церемонии отправки приняли участие руководитель регионального исполкома Александр Мельников, координатор проекта «Защитник Отечества» Фагит Латипов, председатель общественного совета проекта Хайрат Тактаев, координатор федерального проекта «Детский спорт» Рима Баталова и ветеран органов госбезопасности Рауф Киреев.

«За этой работой стоит слаженный труд добровольцев штаба имени Минигали Шаймуратова, координаторов проекта, общественных организаций, предпринимателей и тысяч жителей Башкортостана. Выражаю искреннюю признательность нашим волонтерам за их активную гражданскую позицию и оперативную помощь ребятам на передовой», — отметил Александр Мельников.

Как подчеркнул Фагит Латипов, снабжение подразделений носит регулярный характер. Гуманитарные грузы идут непрерывным потоком.

«Помощь доходит до адресатов вовремя и крайне востребована. Проект «Защитник Отечества» продолжает объединять неравнодушных жителей и бизнес-сообщество, обеспечивая связь между тылом и нашими бойцами», — подчеркнул он.

Добавим, что волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова оказывают непрерывную поддержку военнослужащим и их семьям. В республике работает 71 штаб, объединивший 23 тысячи добровольцев. Уже отправлено 186 гуманитарных конвоев, передано 880 единиц техники, 1,3 тысячи генераторов и 68 мобильных бань. Изготовлено 47 тысяч маскировочных сетей, свыше 84 тысяч швейных изделий и 90 тысяч окопных свечей. Адресную социальную и бытовую помощь получили более 8 тысяч семей участников СВО.